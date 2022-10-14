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Депутат высказался за отмену экзаменов при приеме на работу преподователей

Депутат высказался за отмену экзаменов при приеме на работу преподователей Депутат Милли Меджлиса Сиявуш Новрузов высказался за отмену дополнительных экзаменов при приеме на работу для выпускников педагогических специальностей.
Милли Меджлис
14 октября 2022 г. 12:51
Депутат высказался за отмену экзаменов при приеме на работу преподователей

Депутат Милли Меджлиса Сиявуш Новрузов высказался за отмену дополнительных экзаменов при приеме на работу для выпускников педагогических специальностей.

Как сообщает Report, депутат напомнил, что учитель, окончивший государственное высшее учебное заведение с красным дипломом, повторно сдал экзамен для приема на работу.

"Каждый год в законодательство вносятся изменения, обновляются учебники. Следует учитывать, что в стране около 200 тысяч учителей. По окончании высшего учебного заведения они должны снова сдать экзамен, чтобы устроиться на работу. Другие учреждения также требуют прохождения экзамена. За рубежом человек, который представив диплом не может найти работу, даже на Гарвард подает в суд. Университеты взимали со студента плату за обучение в течение 4 лет обучения, но не предоставили необходимых знаний? В таком случае почему они выдают дипломы? Необходимо усовершенствовать законодательство для обеспечения удобства людей”.

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Версия на азербайджанском языке Deputat müəllimlik ixtisasını bitirənlər üçün işə qəbulda imtahanların ləğvini istəyir

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