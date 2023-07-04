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Депутат: Требование электронного рецепта может создать определенные проблемы в будущем

Депутат: Требование электронного рецепта может создать определенные проблемы в будущем Введение строгого требования об электронных рецептах в закон "О лекарственных средствах" может привести к определенным проблемам в будущем.
Милли Меджлис
4 июля 2023 г. 12:54
Депутат: Требование электронного рецепта может создать определенные проблемы в будущем

Введение строгого требования об электронных рецептах в закон "О лекарственных средствах" может привести к определенным проблемам в будущем.

Как передает Report, об этом заявил член Комитета Милли Меджлиса по здравоохранению, депутат Рашад Махмудов.

Он отметил, что наряду с электронным рецептом в законодательстве целесообразно оставить и бумажные рецепты.

"Хотя электронные рецепты соответствуют требованиям времени, учитывая реалии, я могу сказать, что вместо категоричного требования электронного документа в закон должно быть добавлено слово "бумажный". В Турции 80-85% лекарств оплачивает государство, то есть страховая компания. По этой причине метод электронных рецептов для предотвращения злоупотреблений в таких случаях заслуживает похвалы. Но без такого механизма у нас с этим будут проблемы. Поскольку не существует полной системы интеграции между больницами по всей стране”.

Отметим, что с предлагаемой поправкой к закону все рецепты будут выписываться в электронном виде, только по желанию пациента они могут быть выписаны в бумажном виде.

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Версия на азербайджанском языке Deputat: “Elektron resept tələbi gələcəkdə müəyyən problemlər yarada bilər”

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