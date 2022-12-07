Депутат: Террористическая угроза со стороны Армении все еще существует

Террористическая угроза со стороны Армении все еще существует. Установка большого количества мин на территории Азербайджана в течение последнего года является террором.

Террористическая угроза со стороны Армении все еще существует. Установка большого количества мин на территории Азербайджана в течение последнего года является террором.

Как сообщает Report, об этом сказал депутат Милли Меджлиса Айдын Мирзазаде.

По словам парламентария, на территориях временного размещения российских миротворцев действуют незаконные армянские вооруженные формирования: "Они покупают оружие конечно же не за счет налогоплательщиков. Значит, кто-то их финансирует. Политическая сторона вопроса тоже играет свою роль, но в целом существует террористическая угроза для нашей страны. В борьбе с незаконным финансированием наравне с Азербайджаном должны быть задействованы и международные организации. Для предотвращения подобных случаев важно принять новый законопроект "О противодействии легализации денежных средств или иного имущества, полученного преступным путем, и финансированию терроризма".