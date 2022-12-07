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Депутат: Террористическая угроза со стороны Армении все еще существует

Депутат: Террористическая угроза со стороны Армении все еще существует Террористическая угроза со стороны Армении все еще существует. Установка большого количества мин на территории Азербайджана в течение последнего года является террором.
Милли Меджлис
7 декабря 2022 г. 13:04
Депутат: Террористическая угроза со стороны Армении все еще существует

Террористическая угроза со стороны Армении все еще существует. Установка большого количества мин на территории Азербайджана в течение последнего года является террором.

Как сообщает Report, об этом сказал депутат Милли Меджлиса Айдын Мирзазаде.

По словам парламентария, на территориях временного размещения российских миротворцев действуют незаконные армянские вооруженные формирования: "Они покупают оружие конечно же не за счет налогоплательщиков. Значит, кто-то их финансирует. Политическая сторона вопроса тоже играет свою роль, но в целом существует террористическая угроза для нашей страны. В борьбе с незаконным финансированием наравне с Азербайджаном должны быть задействованы и международные организации. Для предотвращения подобных случаев важно принять новый законопроект "О противодействии легализации денежных средств или иного имущества, полученного преступным путем, и финансированию терроризма".

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Версия на английском языке Parliamentarian: Armenia still poses terror threat to Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Deputat: "Azərbaycan üçün Ermənistandan hələ də terror təhlükəsi var"

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