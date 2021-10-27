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Депутат: С открытием аэропорта Физули регион станет транспортно-логистическим центром

Депутат: С открытием аэропорта Физули регион станет транспортно-логистическим центром Сокрушительная победа, одержанная благодаря решительной политике Верховного главнокомандующего, несокрушимому единству азербайджанского народа и героизму нашей доблестной армии, ведет нас к очередным успехам. Мечты, некогда казавшиеся нам несбыточными, ос
Милли Меджлис
27 октября 2021 г. 13:35
Депутат: С открытием аэропорта Физули регион станет транспортно-логистическим центром

Сокрушительная победа, одержанная благодаря решительной политике Верховного главнокомандующего, несокрушимому единству азербайджанского народа и героизму нашей доблестной армии, ведет нас к очередным успехам. Мечты, некогда казавшиеся нам несбыточными, осуществились. Работы по восстановлению освобожденных территорий ведутся быстро и качественно. Уже завершена реализация ряда крупных проектов. На днях весь мир стал свидетелем открытия Международного аэропорта Физули - воздушных ворот Карабаха. Строительство такого аэропорта, полностью отвечающего современным требованиям, в короткие срок, всего за 8 месяцев, говорит об экономической мощи нашего государства. Использование этого аэропорта позволит превратить регион в транспортно-логистический центр, повысит туристический потенциал, станет импульсом для экономического развития.

Об этом Report сказал председатель Конфедерации профсоюзов Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Саттар Мохбалыев.

Он отметил, что строительство международного аэропорта в Карабахе является успешным результатом одержанной нами победы в Отечественной войне: "Участие президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в церемонии открытия аэропорта говорит о том, сколь важно и исторически значимо это событие. Турция и Азербайджан всегда поддерживали друг друга. Сегодня отношения с братской страной во всех сферах развиваются по восходящей линии, переходя на качественно новый уровень. С самого начала Отечественной войны президент Турции выразил солидарность с Азербайджаном. Это было своего рода месседжем, направленным покровителям Армении. Все государственные структуры братской страны проявили большое упорство, поддержав Азербайджан, не отступили от братской позиции и поддержки, несмотря на огромное международное давление. Участие лидера братской страны в церемонии открытия, состоявшейся минувшим днем, является логическим продолжением этой солидарности".

Депутат отметил, что заложенная президентами Азербайджана и Турции автомобильная дорога Горадиз-Джебраил-Зангилан-Агбенд (Зангезурский коридор) будет иметь важное значение для региона и внесет важный вклад в развитие экономического сотрудничества.

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Версия на азербайджанском языке Səttar Möhbalıyev: "Füzuli Beynəlxalq Hava Limanının açılması qələbəmizin davamıdır"

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