Депутат: Решение президента - победа над некоторыми кругами

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ "Решение президента Ильхама Алиева позволило поставить точку в вопросе относительно находящегося в заключении Мехмана Гусейнова в контексте интересов Азербайджана. Мехман Гусейнов здесь был инструментом. В прошлом тоже посредством различных людей шел процесс соглашения, выяснения вопросов различного характера с нашей страной".

Об этом Report заявил член комитета Милли Меджлиса по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Захид Орудж.

По его словам, Запад периодически показывает Азербайджану "мускулы" в вопросах касательно экономических, геополитических, безопасности и других проблем : "Они порой меняют адрес, порой обращаются к Грузии, порой к Армении. Но никогда не забывают Азербайджан. Круги, которые считают, что им в руки выпала возможность применить различные санкции в данном вопросе, переживают чувство наподобие экс-посла США в Азербайджане Ричарда Козларича. Решение президента Ильхама Алиева может и должно считаться победой над ними".

З.Орудж отметил, что всем известно, что Мехман Гусейнов не лидер и не особый идеолог: "При таком раскладе один человек ведь не мог быть сочтен большей проблемой, чем карабахская ... Значит, здесь цель в той или иной форме помешать сближению Азербайджана и Росии или иные намерения. Интересно, что в таких вопросах сопернические силы стараются вести интеллектуальную войну. Естественно, что указывать на ошибки правительства принято во всем мире. Мы не желаем формировать общество, в котором не было бы оппозиции, это невозможно, тогда это было бы возвращением к тоталитаризму".

Напомним, что президент Азербайджана Ильхам Алиев дал поручение справедливо и объективно расследовать дело Мехмана Гусейнова.

В распространенной Генпрокуратурой информации говорится, что принимая во внимание молодой возраст М.Гусейнова, непривлечение к дисциплинарной ответственности в период отбывания наказания, вступление на путь исправления, наличие в семье нуждающегося в опеке отца, который в настоящее время живет один, учитывая, что совершенное им преступление относится к категории преступлений небольшой тяжести, и ныне его деяния и личность не представляют опасности для общества, производство уголовного дела в отношении М.Гусейнова было прекращено.