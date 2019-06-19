Депутат: Распоряжения президента ощутит каждый гражданин

“Забота о гражданах лежат в основе каждого шага президента Ильхама Алиева. Распоряжением главы государства минимальная заработная плата выросла на 40%, повысившись с 180 до 250 манатов. Этот скачок ощутит каждый гражданин”.

Об этом Report заявил председатель парламентского комитета по труду и социальной защите Хады Раджабли.

По словам председателя комитета, повышение минимальной заработной платы охватит почти 950 тысяч граждан, 600 тысяч из которых – работники государственного сектора, 350 тысяч – частного сектора.

"Повышены заработные платы учителей, научных работников, военнослужащих и работников иных структур”, - отметил Х.Раджабли.

По его словам, грядут изменения в некоторые законы: “То есть не исключено, что президент предпримет еще ряд важных шагов, которые будут проявляться до конца года. Все это призвано улучшить благосостояние граждан. Отмечу, что ожидается и повышение пенсий”.