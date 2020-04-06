Депутат: Распоряжение о помиловании послужит большему сплочению народа в трудной ситуации

"Некоторое время назад более 200 заключенных были освобождены досрочно. И сегодня в условиях карантинного режима президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о помиловании 176 осужденных лиц. Этот шаг можно только приветствовать".

Об этом заявила Report депутат Амина Агазаде.

Депутат отметила, что помилование людей старше 65 лет послужит большему сплочению народа в трудной ситуации.

По ее словам, нынешнее распоряжение о помиловании стало еще одним проявлением гуманистической политики президента Азербайджана. Согласно подписанным Президентом законодательным актам, на сегодняшний момент помилованы 4 871 человек. Акты амнистии, принятые по инициативе Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и первого вице-президента Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой, охватили 40 412 человек, из которых 8 580 были освобождены из тюремного заключения:

"Мы надеемся, что помилованные люди осознают этот предпринятый в их отношении шаг гуманизма, и постараются принести пользу обществу в будущем, воздержатся от своих предыдущих деяний. После этого они должны по крайней мере приложить усилия, чтобы служить родине".

Отметим, что согласно подписанному 6 апреля президентом Ильхамом Алиевым распоряжению, 176 человек в возрасте старше 65 лет были освобождены от неотбытой части наказания.