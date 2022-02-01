Депутат раскритиковал BNA: Нужно подготовить концепцию структуры

У Бакинского транспортного агентства (BNA) нет концепции, считает депутат Милли Меджлиса Руфат Гулиев

У Бакинского транспортного агентства (BNA) нет концепции [четкого определений границ полномочий], считает депутат Милли Меджлиса Руфат Гулиев.

Как сообщает Report, об этом парламентарий заявил в ходе обсуждения поправок к закону "О дорожном движении" и Кодексу административных правонарушений в первом чтении.

"В конце концов, это не фискальный орган. Сотрудники BNA бегают по дороге, снимают неправильно припаркованные автомобили. Насколько я знаю, здесь сидит глава BNA. Руководство BNA как можно скорее должно подготовить концепцию структуры. Вопрос можно решить нормальным путем", - сказал Р. Гулиев.

Депутат Гудрат Гасангулиев, в свою очередь, в целом положительно оценил работу BNA при этом добавив, что состояние дорог в регионах очень плохое, есть проблемы с дорожным освещением.