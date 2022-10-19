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Депутат: При переводе студентов раньше было много негативных моментов

Депутат: При переводе студентов раньше было много негативных моментов "Раньше было много негативных моментов при переводе студентов. С этими моментами сталкивались и мы сами. Как будет обеспечиваться прозрачность в этом вопросе на последующем этапе посредством предлагаемых изменений в закон ”Об образовании?”.
Милли Меджлис
19 октября 2022 г. 11:11
Депутат: При переводе студентов раньше было много негативных моментов

"Раньше было много негативных моментов при переводе студентов. С этими моментами сталкивались и мы сами. Как будет обеспечиваться прозрачность в этом вопросе на последующем этапе посредством предлагаемых изменений в закон ”Об образовании?”.

Как сообщает Report, об этом заявил член комитета по науке и образованию Милли Меджлиса Джейхун Мамедов в ходе обсуждения проекта предлагаемых изменений в закон “Об образовании”.

Он отметил, что, несмотря на то, что переводы студентов ранее были массовыми, в последнее время этот вопрос значительно стабилизировался: “Считаю, что в этой сфере важно наличие единого законодательства и регулирование процесса. Иногда в региональных вузах встает вопрос перевода, на решение которого уходит много времени. Необходимо найти выход для своевременного устранения подобных проблем".

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Версия на азербайджанском языке Deputat: “Əvvəllər tələbələrin köçürülməsində çox sayda neqativ hallar olurdu”

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