Депутат: При переводе студентов раньше было много негативных моментов

"Раньше было много негативных моментов при переводе студентов. С этими моментами сталкивались и мы сами. Как будет обеспечиваться прозрачность в этом вопросе на последующем этапе посредством предлагаемых изменений в закон ”Об образовании?”.

"Раньше было много негативных моментов при переводе студентов. С этими моментами сталкивались и мы сами. Как будет обеспечиваться прозрачность в этом вопросе на последующем этапе посредством предлагаемых изменений в закон ”Об образовании?”.

Как сообщает Report, об этом заявил член комитета по науке и образованию Милли Меджлиса Джейхун Мамедов в ходе обсуждения проекта предлагаемых изменений в закон “Об образовании”.

Он отметил, что, несмотря на то, что переводы студентов ранее были массовыми, в последнее время этот вопрос значительно стабилизировался: “Считаю, что в этой сфере важно наличие единого законодательства и регулирование процесса. Иногда в региональных вузах встает вопрос перевода, на решение которого уходит много времени. Необходимо найти выход для своевременного устранения подобных проблем".