Депутат: Пусть Сахиль Бабаев прояснит ряд вопросов в Милли Меджлисе

"Ни одно из предложений депутатов не было учтено при внесении поправок в закон. Поэтому голосовать за этот закон довольно сложно".

"Ни одно из предложений депутатов не было учтено при внесении поправок в закон. Поэтому голосовать за этот закон довольно сложно".

По сообщению Report, об этом в ходе обсуждения во II чтении проекта поправок в закон "О правах лиц с инвалидностью" заявил депутат Сабир Рустамханлы.

"Один из избирателей сообщил мне, что его пенсию сократили по причине резких высказываний. Допустимо ли подобное? Пусть министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев внесет ясность в эти вопросы в Милли Меджлисе. До того, пока не будут уточнены вопросы, связанные с начислением пенсий, процентов и тем, какие структуры будут производить это, я не могу голосовать по данному закону", - подчеркнул депутат.