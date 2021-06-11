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Депутат: Пусть Сахиль Бабаев прояснит ряд вопросов в Милли Меджлисе

Депутат: Пусть Сахиль Бабаев прояснит ряд вопросов в Милли Меджлисе "Ни одно из предложений депутатов не было учтено при внесении поправок в закон. Поэтому голосовать за этот закон довольно сложно".
Милли Меджлис
11 июня 2021 г. 13:54
Депутат: Пусть Сахиль Бабаев прояснит ряд вопросов в Милли Меджлисе
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"Ни одно из предложений депутатов не было учтено при внесении поправок в закон. Поэтому голосовать за этот закон довольно сложно".

По сообщению Report, об этом в ходе обсуждения во II чтении проекта поправок в закон "О правах лиц с инвалидностью" заявил депутат Сабир Рустамханлы.

"Один из избирателей сообщил мне, что его пенсию сократили по причине резких высказываний. Допустимо ли подобное? Пусть министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев внесет ясность в эти вопросы в Милли Меджлисе. До того, пока не будут уточнены вопросы, связанные с начислением пенсий, процентов и тем, какие структуры будут производить это, я не могу голосовать по данному закону", - подчеркнул депутат.

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Версия на азербайджанском языке Deputat Sahil Babayevi Milli Məclisdə suallara cavab verməyə çağırıb

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