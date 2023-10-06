Депутат: Пусть Европарламент продолжает принимать резолюции, а мы будем восстанавливать наши земли

Резолюция Европарламента против Азербайджана является предвзятой и несправедливой.

Резолюция Европарламента против Азербайджана является предвзятой и несправедливой.

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Милли Меджлиса Айдын Мирзазаде на сегодняшнем пленарном заседании парламента, комментируя предвзятую резолюцию Европарламента по Азербайджану.

По его словам, эта резолюция ставит под сомнение территориальную целостность Азербайджана: "Этот документ также можно рассматривать как резолюцию, наносящую ущерб репутации Европейского парламента. Складывается впечатление, что в Европейском парламенте нет ни компьютера, ни интернета, ни других средств получения какой-либо информации".

"Сепаратистский режим настойчиво призывает жителей Карабахского региона покинуть его. Все видят внимание наших военных, сотрудников правоохранительных органов к находящемуся там населению. Европарламент почему-то закрыл глаза на посягательства Армении на азербайджанские земли, Ходжалинскую трагедию, оккупацию наших территорий, принудительное выселение около миллиона наших граждан с родных земель. Сегодня же он не вмешивается в оккупационную политику Армении. Подобным отношением они не смогут вынудить Азербайджан отказаться от независимого пути. Пусть они продолжают принимать резолюции, а мы будем восстанавливать наши земли", - добавил депутат.