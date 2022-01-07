Депутат: Происходящие в Казахстане события - внутреннее дело этой страны

"Происходящее в Казахстане - внутреннее дело этой страны. Мы желаем скорейшего разрешения возникшей в этой стране напряженности путем диалога".

"Происходящее в Казахстане - внутреннее дело этой страны. Мы желаем скорейшего разрешения путем диалога возникшей в этой стране напряженности".

Об этом Report заявила депутат Милли Меджлиса Фатма Йылдырым.

Депутат заявила, что в стране, где нет стабильности, не может быть и речи о развитии:

"Мы это видели на опыте ряда стран. В начале 1990-х годов нестабильность в Азербайджане привела к оккупации наших земель, углублению социально-экономического и политического кризиса. Однако, вернувшись к власти в июне 1993 года, великий лидер Гейдар Алиев за короткий срок избавил нашу страну от опасностей, была восстановлена общественно-политическая стабильность. После этого Азербайджан встал на путь развития и прогресса. В результате успешного продолжения этой политики президентом Ильхамом Алиевым в нашей стране еще более укрепилась стабильность, развитие приобрело более динамичный характер. Эта правильная, целенаправленная политика привела к нашей исторической победе".