Депутат призвал устранить монополию в Азербайджане на тесты на COVID-19

Каждому предпринимателю следует дать возможность ввозить в страну тесты

"Сейчас 46 государственных клиник мобилизованы на борьбу с коронавирусом. Заполнено более 15 тысяч койкомест".

Как передает Report, об этом на сегодняшнем пленарном заседании парламента сказал председатель комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике Муса Гулиев.

По его словам, частные медучреждения также должны быть привлечены к борьбе с коронавирусом: "Следует полностью устранить монополию в сфере тестов. Каждому предпринимателю следует дать возможность ввозить в страну тесты. Важно увеличить ассортимент лекарств для лечения на дому, урегулировать цены".

Председатель комитета также отметил, что список лиц, которые получат 190 манатов, также должен быть пересмотрен.