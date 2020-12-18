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Депутат призвал устранить монополию в Азербайджане на тесты на COVID-19

Депутат призвал устранить монополию в Азербайджане на тесты на COVID-19 Каждому предпринимателю следует дать возможность ввозить в страну тесты
Милли Меджлис
18 декабря 2020 г. 12:03
Депутат призвал устранить монополию в Азербайджане на тесты на COVID-19
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"Сейчас 46 государственных клиник мобилизованы на борьбу с коронавирусом. Заполнено более 15 тысяч койкомест".

Как передает Report, об этом на сегодняшнем пленарном заседании парламента сказал председатель комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике Муса Гулиев.

По его словам, частные медучреждения также должны быть привлечены к борьбе с коронавирусом: "Следует полностью устранить монополию в сфере тестов. Каждому предпринимателю следует дать возможность ввозить в страну тесты. Важно увеличить ассортимент лекарств для лечения на дому, урегулировать цены".

Председатель комитета также отметил, что список лиц, которые получат 190 манатов, также должен быть пересмотрен.

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Версия на азербайджанском языке Komitə sədri: “Koronavirus testləri ilə bağlı monopoliyanı aradan qaldırmaq lazımdır”

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