Депутат призвал отстранить лиц с радикальными взглядами от работы в мечетях

Лица с радикальными взглядами должны быть отстранены от работы в мечетях.

Лица с радикальными взглядами должны быть отстранены от работы в мечетях.

Как сообщает Report, об этом депутат Милли Меджлиса Джейхун Мамедов сказал на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

По его словам, борьба с радикальными религиозными сектами должна быть продолжена: "В стране десятки тысяч представителей таких организаций. Мы должны ускорить реформы в сфере религиозной деятельности. Сегодня одной из самых серьезных угроз суверенитету и независимости Азербайджана является политизированный и радикальный ислам. Поэтому необходимо принять надлежащие меры для предотвращения этой угрозы".