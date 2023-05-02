О нас

Депутат призвал отстранить лиц с радикальными взглядами от работы в мечетях

Депутат призвал отстранить лиц с радикальными взглядами от работы в мечетях Лица с радикальными взглядами должны быть отстранены от работы в мечетях.
Милли Меджлис
2 мая 2023 г. 12:10
Депутат призвал отстранить лиц с радикальными взглядами от работы в мечетях

Лица с радикальными взглядами должны быть отстранены от работы в мечетях.

Как сообщает Report, об этом депутат Милли Меджлиса Джейхун Мамедов сказал на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

По его словам, борьба с радикальными религиозными сектами должна быть продолжена: "В стране десятки тысяч представителей таких организаций. Мы должны ускорить реформы в сфере религиозной деятельности. Сегодня одной из самых серьезных угроз суверенитету и независимости Азербайджана является политизированный и радикальный ислам. Поэтому необходимо принять надлежащие меры для предотвращения этой угрозы".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Deputat radikal düşüncə və təfəkkürdə olan şəxsləri məscidlərdən uzaqlaşdırmağa çağırıb

Экслюзивные новости

Посол Аманул Хаг: Бангладеш осуждает агрессию Армении
Посол Аманул Хаг: Бангладеш осуждает агрессию Армении
1 мая 2023 г. 16:06
Азербайджанские тяжелоатлеты примут участие на чемпионате Африки
Азербайджанские тяжелоатлеты примут участие на чемпионате Африки
1 мая 2023 г. 12:59
Ректор Университета Хаджеттепе: Союз Азербайджана и Турции – пример для мира
Ректор Университета Хаджеттепе: Союз Азербайджана и Турции – пример для мира
1 мая 2023 г. 12:41
США выражают соболезнования семьям погибших от взрыва мины в Тертере
США выражают соболезнования семьям погибших от взрыва мины в Тертере
29 апреля 2023 г. 11:09
Эксперт: Проект подводного кабеля по дну Черного моря повысит энергобезопасность Европы
Эксперт: Проект подводного кабеля по дну Черного моря повысит энергобезопасность Европы
28 апреля 2023 г. 14:09
Azerkosmos: Ведутся переговоры с ведущими международными компаниями о выводе на орбиту нового спутника
Azerkosmos: Ведутся переговоры с ведущими международными компаниями о выводе на орбиту нового спутника
26 апреля 2023 г. 14:08
Турецкий университет нацобороны: армянский геноцид всего лишь инструмент антитурецкой политики
Турецкий университет нацобороны: "армянский геноцид" всего лишь инструмент антитурецкой политики
24 апреля 2023 г. 18:38
МИД РФ: Разбирательство в отношении военнослужащих Азербайджана должно соответствовать международным нормам
МИД РФ: Разбирательство в отношении военнослужащих Азербайджана должно соответствовать международным нормам
22 апреля 2023 г. 15:00
Азербайджан поможет восстановить бульвар Азербайджан и проспект Гейдара Алиева в Кахраманмараше
Азербайджан поможет восстановить бульвар Азербайджан и проспект Гейдара Алиева в Кахраманмараше
20 апреля 2023 г. 16:52
Эксперт: Азербайджанский газ обеспечивает дальнейшую энергобезопасность ЕС
Эксперт: Азербайджанский газ обеспечивает дальнейшую энергобезопасность ЕС
20 апреля 2023 г. 16:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi