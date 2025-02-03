Депутат: Приостановка проверок привела к снижению качества медуслуг в частных клиниках

Некоторые частные медицинские учреждения, воспользовавшись приостановкой проверок, предоставляют некачественные и несертифицированные медицинские услуги.

Некоторые частные медицинские учреждения, воспользовавшись приостановкой проверок, предоставляют некачественные и несертифицированные медицинские услуги.

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Милли Меджлиса Рашад Махмудов на первом пленарном заседании весенней сессии парламента.

По его словам, прекращение проверок негативно сказалось на уровне гигиены, качестве обслуживания и профессиональных стандартах в ряде частных клиник:

"Сегодня мы наблюдаем рост числа медицинских учреждений, не соответствующих установленным требованиям. Конечно, в стране есть и клиники, предоставляющие высококачественные услуги, но необходимо принять меры, чтобы предотвратить злоупотребления в секторе."

Депутат подчеркнул, что для решения проблемы необходимо провести обсуждения, выработать новые правила и внести изменения в законодательство.