Депутат: Президент всегда уделял внимание улучшению социального положения людей

Президент Ильхам Алиев всегда уделял внимание улучшению социального положения людей, предпринял важные шаги для развития экономики страны.

Президент Ильхам Алиев всегда уделял внимание улучшению социального положения людей, предпринял важные шаги для развития экономики страны.

Как сообщает Report, об этом заявил на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса депутат Вахид Ахмедов.

По его словам, за последние дни президент Ильхам Алиев подписал очень важные указы, связанные с повышением зарплат: "Эти повышения охватят почти 4 млн человек".

Депутат отметил, что во время 44-дневной войны президент Ильхам Алиев неустанно информировал мировую общественность о реалиях Азербайджана: "Глава государства - признанный во всем мире лидер".