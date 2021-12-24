О нас
Report Georgia
Аудио новости

Депутат: Президент всегда уделял внимание улучшению социального положения людей

Депутат: Президент всегда уделял внимание улучшению социального положения людей Президент Ильхам Алиев всегда уделял внимание улучшению социального положения людей, предпринял важные шаги для развития экономики страны.
Милли Меджлис
24 декабря 2021 г. 12:34
Депутат: Президент всегда уделял внимание улучшению социального положения людей
0 : 00
0 : 00

Президент Ильхам Алиев всегда уделял внимание улучшению социального положения людей, предпринял важные шаги для развития экономики страны.

Как сообщает Report, об этом заявил на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса депутат Вахид Ахмедов.

По его словам, за последние дни президент Ильхам Алиев подписал очень важные указы, связанные с повышением зарплат: "Эти повышения охватят почти 4 млн человек".

Депутат отметил, что во время 44-дневной войны президент Ильхам Алиев неустанно информировал мировую общественность о реалиях Азербайджана: "Глава государства - признанный во всем мире лидер".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Deputat: "Prezident insanların sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasını hər zaman diqqətdə saxlayıb"

Другие новости из категории

В Азербайджане расширят охват лиц, получающих страховые выплаты по безработице
В Азербайджане расширят охват лиц, получающих страховые выплаты по безработице
24 декабря 2021 г. 13:37
Сахиба Гафарова: Продолжаются работы по модернизации армии Азербайджана
Сахиба Гафарова: Продолжаются работы по модернизации армии Азербайджана
24 декабря 2021 г. 12:02
Председатель ММ: Зангезурский коридор создаст широкие возможности и для региона, и для Европы
Председатель ММ: "Зангезурский коридор" создаст широкие возможности и для региона, и для Европы
24 декабря 2021 г. 11:59
Председатель Милли Меджлиса: За последние 18 лет Азербайджан достиг больших успехов
Председатель Милли Меджлиса: За последние 18 лет Азербайджан достиг больших успехов
24 декабря 2021 г. 11:41
Милли Меджлис поздравил президента Ильхама Алиева
Милли Меджлис поздравил президента Ильхама Алиева
24 декабря 2021 г. 11:18
Началось заседание Милли Меджлиса
Началось заседание Милли Меджлиса
24 декабря 2021 г. 10:59
Спикер Милли Меджлиса: Азербайджан покоряет самые высокие вершины под руководством президента Ильхама Алиева
Спикер Милли Меджлиса: Азербайджан покоряет самые высокие вершины под руководством президента Ильхама Алиева
24 декабря 2021 г. 08:57
Сахиба Гафарова: Отвага нашей армии в Отечественной войне золотыми буквами вписана в мировую историю
Сахиба Гафарова: Отвага нашей армии в Отечественной войне золотыми буквами вписана в мировую историю
24 декабря 2021 г. 07:55
Сахиба Гафарова: Ильхам Алиев успешно выполнил свою миссию по модернизации Азербайджана
Сахиба Гафарова: Ильхам Алиев успешно выполнил свою миссию по модернизации Азербайджана
24 декабря 2021 г. 03:14
Спикер ММ: Транспортно-коммуникационные проекты создадут дополнительные возможности для других стран
Спикер ММ: Транспортно-коммуникационные проекты создадут дополнительные возможности для других стран
23 декабря 2021 г. 21:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi