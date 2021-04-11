Депутат: Президент Азербайджана вписал свое имя в историю как лидер, восстановивший нашу территориальную целостность

На президентских выборах, состоявшихся 11 апреля 2018 года, Ильхам Алиев в очередной раз одержал убедительную победу при большой поддержке народа. Глава государства проводит целенаправленную и успешную политику как на внутренней, так и на международной ар

"На президентских выборах, состоявшихся 11 апреля 2018 года, Ильхам Алиев в очередной раз одержал убедительную победу при большой поддержке народа. Глава государства проводит целенаправленную и успешную политику как на внутренней, так и на международной арене".

Об этом Report заявила депутат Милли Меджлиса Фатма Йылдырым.

"В целом, эффективная социально-экономическая политика, проводимая под руководством Президента Ильхама Алиева, успешно продолжавшего политику Гейдара Алиева во всех сферах на протяжении последних 18 лет, и стратегия глубоких реформ обеспечили устойчивое развитие Азербайджана и открыли новые перспективы для нашей страны. Азербайджанское общество и весь мир видит в примере президента Ильхама Алиева прагматичного политика, который точно оценивает события и процессы, предлагает научно обоснованные решения важных вопросов и выполняет все свои обещания", - отметила депутат Милли Меджлиса.

По словам Фатмы Йылдырым, путь, пройденный за прошедший период, подтверждает, что Президент Ильхам Алиев является лидером, который выполняет все чаяния азербайджанского народа, видит интересы государства и народа как высшую цель своей политики и мобилизует все свои усилия в этом направлении, лидером, пользующимся однозначной поддержкой и доверием народа:

"Президент Ильхам Алиев проводил целенаправленную, последовательную, продуманную политику и реализовал сильную государственную концепцию, как на международном, так и на внутреннем уровне, для достижения стратегических целей, которые он поставил и провозгласил, когда впервые был избран президентом в 2003 году. В своем выступлении на церемонии инаугурации в Милли Меджлисе 18 апреля 2018 года Президент твердо заявил, что продолжит работу по дальнейшему укреплению Азербайджана. С этого периода в нашей стране начался новый, динамичный этап реформ, охватывающих все сферы. В нашем обществе отчетливо наблюдаются положительные результаты реформ.

В последние годы государственная политика Азербайджана, как правило, отдавала приоритет вопросам, связанным с экономическим развитием. В нашей республике на высоком уровне созданы все условия для динамичного экономического развития. Если мы посмотрим на опыт прошлого, то увидим, что правовая база неуклонно укреплялась, чтобы обеспечить последовательность экономического развития в нашей стране, были приняты необходимые меры на практическом уровне".

Ильхам Алиев

По словам депутата, Азербайджан является социальным государством, и Президент Ильхам Алиев однозначно заявил, что в центре реализуемой в стране политики находится гражданин Азербайджана: "Я неоднократно высказывал свое мнение по этому поводу, и хочу еще раз сказать, что интересы гражданина Азербайджана и его благополучие всегда будут находиться в центре внимания", - сказал Президент Ильхам Алиев, вновь подчеркнув основное направление своей деятельности.

В соответствии с этой политической линией, установленной Президентом, комплекс мер, направленных на усиление социальной защиты граждан в соответствии с ростом экономических и финансовых возможностей страны, постоянно расширяется. Важнейшее направление реформ, реализованных в два этапа в 2020 году в рамках большого социального пакета, охватывающего 4 миллиона человек, было связано с трудовыми отношениями. В соответствии с политической волей Президента Ильхама Алиева в Азербайджане сформировалась традиция государства находиться рядом с гражданином в самые трудные моменты: «В нашей стране эта традиция продолжается в условиях глобальной пандемии. Глава государства однозначно заявил, что охрана здоровья людей и социальная защита в случае пандемии - ключевой вопрос для нас. Хочу отметить, что для снижения негативного воздействия пандемии на условия жизни населения в нашей стране реализован социальный пакет, охватывающий миллионы человек».

Депутат отметила, что основным направлением деятельности Президента Ильхама Алиева являлось достижение полного обеспечения суверенитета и территориальной целостности Азербайджана:

"Глава государства, который всегда действовал в национальных интересах, никогда не мирился с тем фактом, что Армения в начале 1990-х годов силой оккупировала Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов Азербайджана. Глава государства сделал все возможное для урегулирования нагорно-карабахского конфликта, возникшего в результате оккупационной политики Армении, в рамках исторической справедливости и международного права, что подразумевает обеспечение суверенитета и территориальной целостности нашей республики. С этой целью президент Ильхам Алиев обосновал справедливую позицию Азербайджана на международных площадках и в политической сфере своим дипломатическим искусством. "Все хорошо помнят уроки истории, которые наш Президент дал премьер-министру страны-оккупанта на Мюнхенской конференции по безопасности и в Дискуссионном клубе "Валдай"".

Ф.Йылдырым подчеркнула, что Армения, игнорируя призывы президента Азербайджана к мирному возвращению оккупированных территорий, вдохновилась отсутствием давления международного сообщества, совершила серию провокаций в надежде начать новую войну и аннексировать новые территории.

"Военно-политическое руководство Армении, пытавшееся расширить политику агрессии, должно было быть наказано, и это сделал Президент, верховный главнокомандующий Музаффар Ильхам Алиев. 27 сентября прошлого года по приказу Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева Вооруженные силы Азербайджана начали контрнаступление по всему фронту, чтобы предотвратить провокации противника. Азербайджан под руководством Президента, верховного главнокомандующего Ильхама Алиева завершил Отечественную войну славной победой. Наши Вооруженные Силы освободили значительную часть наших земель от оккупации непосредственно на поле боя. После возвращения Шуши 8 ноября и более 70 населенных пунктов на следующий день враг осознал, что не может продолжать войну, и был вынужден подписать трехстороннее заявление, которая была актом капитуляции. Архитектор нашей победы в Великой Отечественной войне - Президент, Верховный Главнокомандующий господин Ильхам Алиев. Глава государства навсегда вписал свое имя в историю как лидер, восстановивший территориальную целостность Азербайджана.

"Сегодня мы отмечаем годовщину переизбрания президента Ильхама Алиева. Уверена, что под руководством господина президента наш Азербайджан достигнет новых успехов на пути развития и прогресса, возродит наш родной Карабах и снова превратит его в рай", - добавила Фатма Йылдырым.