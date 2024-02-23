Депутат предложила увеличить штраф за ложный вызов скорой помощи

Депутат Милли Меджлиса Малахат Ибрагимгызы предложила увеличить штраф за ложный вызов скорой медицинской помощи.

Как сообщает Report, на сегодняшнем заседании парламента она отметила, что одна треть всех вызовов в скорую медпомощь впоследствии не находит своего подтверждения.

"Из трех тысяч поступающих в сутки обращений примерно тысяча - ложные. Врачи "скорой" теряют время на эти вызовы. При этом, в стране наблюдается рост числа случаев инфекционных заболеваний", - сказала Ибрагимгызы.

Парламентарий напомнила, что штраф за заведомо ложный вызов пожарной охраны, полиции, скорой медицинской помощи или иных специализированных служб составляет 100 манатов и призвала его увеличить.