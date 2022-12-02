Депутат предложил усилить деятельность рабочих групп по межпарламентским связям

"С ростом числа рабочих групп в Милли Меджлисе по межпарламентским связям деятельность по донесению до мира наших реалий должна расширяться".

С ростом числа рабочих групп в Милли Меджлисе по межпарламентским связям деятельность по донесению до мира азербайджанских реалий должна расширяться.

Как сообщает Report, об этом депутат Милли Меджлиса Сиявуш Новрузов сказал 2 декабря во время выступления на пленарном заседании парламента.

По его словам, Азербайджан должен посредством рабочих групп рассказывать миру правду: "Мы должны заниматься этой работой не только в определенные дни, а регулярно. Сегодня многие депутаты выразили сожаление позицией Франции. Но почему мы сожалеем? Разве позиция Франции не была известна? Ее позиция была очевидна на протяжении 30 лет, и мы должны были вести борьбу именно в этот период".