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Депутат предложил усилить деятельность рабочих групп по межпарламентским связям

Депутат предложил усилить деятельность рабочих групп по межпарламентским связям "С ростом числа рабочих групп в Милли Меджлисе по межпарламентским связям деятельность по донесению до мира наших реалий должна расширяться".
Милли Меджлис
2 декабря 2022 г. 12:42
Депутат предложил усилить деятельность рабочих групп по межпарламентским связям

С ростом числа рабочих групп в Милли Меджлисе по межпарламентским связям деятельность по донесению до мира азербайджанских реалий должна расширяться.

Как сообщает Report, об этом депутат Милли Меджлиса Сиявуш Новрузов сказал 2 декабря во время выступления на пленарном заседании парламента.

По его словам, Азербайджан должен посредством рабочих групп рассказывать миру правду: "Мы должны заниматься этой работой не только в определенные дни, а регулярно. Сегодня многие депутаты выразили сожаление позицией Франции. Но почему мы сожалеем? Разве позиция Франции не была известна? Ее позиция была очевидна на протяжении 30 лет, и мы должны были вести борьбу именно в этот период".

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Версия на азербайджанском языке Deputat parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi qruplarının fəaliyyətinin gücləndirilməsini təklif edib

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