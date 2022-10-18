Депутат предложил перевести на счет каждой семьи 200 долларов

Азербайджанский депутат предложил перевести на счет каждой семьи средства в эквиваленте 200 долларов.

Азербайджанский депутат предложил перевести на счет каждой семьи средства в эквиваленте 200 долларов.

Как сообщает Report, с таким предложением на сегодняшнем пленарном заседании парламента выступил депутат Милли Меджлиса Тахир Керимли.

Он отметил, что в 2021 году в Азербайджане родились 112 тыс. младенцев:

"Я предлагаю открыть счет для этих младенцев и перевести 2 000 долларов.

В ряде стран, богатых нефтью и газом, эта цифра составляет 10 тыс. долларов. У нас же эта цифра составит всего 224 млн. Это меньше, чем 0,5% от средств Государственного нефтяного фонда. У населения Азербайджана имеются определенные проблемы с оплатой коммунальных услуг. Предлагаю перевести на счет каждой семьи средства в эквиваленте 200 долларов. Это поможет им оплачивать счета за коммунальные услуги. Я думаю, что это не будет большой суммой для нефтяного фонда".