Депутат предложил отправить письмо протеста в Европарламент

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Баку. 1 февраля REPORT.AZ/ "Европейский парламент в очередной раз продемонстрировал предвзятое отношение к Азербайджану, без каких-либо оснований обвинив нашу страну. Это яркий пример двойного стандарта".

Об этом сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса заявил председатель партии "Ана Ветен", депутат Фазаил Агамалы.

Депутат выразил сожаление по поводу того, что Европарламент и международные организации не комментируют происходящие события в Армении: "Не было дискуссий о вопросе политического активиста, который умер после голодовки в Армении. Европейские организации, защищая Армению, поощряют ее оккупационную политику против Азербайджана. В армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте также проявляется двойной стандарт. Это еще раз демонстрирует их христианскую приверженность. Милли Меджлис должен направить письмо протеста в Европейский парламент, который, воспользовавшись вопросом о Мехмане Гусейнове, принял резолюцию против Азербайджана. Нужно потребовать положить конец двойным стандартам. По мере того, как Азербайджан становится все сильнее и сильнее, по мере углубления реформ антинародные силы переходят к нападкам".