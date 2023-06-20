Депутат предложил отменить НДС на ввоз лекарств

Депутат Милли Меджлиса Ильхам Мамедов предложил отменить НДС на ввоз в страну лекарственных средств.

Депутат Милли Меджлиса Ильхам Мамедов предложил отменить НДС на ввоз в страну лекарственных средств.

Как сообщает Report, об этом он сказал на сегодняшнем заседании парламентского комитета по здравоохранению.

Депутат отметил, что к нему обращаются многие предприниматели: "Например, за лекарственное средство стоимостью 100 манатов они должны платить НДС в размере 18 манатов. Фактически, продукт еще до выхода на рынок стоит 118 манатов. Это неизбежно снижает интерес к ввозу этих лекарств в страну. Данный шаг позволил бы устранить дефицит лекарств в стране”.