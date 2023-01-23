Депутат предложил организовать конференцию на тему “Гейдар Алиев и устойчивая социальная стратегия”

Общенациональный лидер Гейдар Алиев сыграл исключительную роль в формировании социальной политики, проводимой в Азербайджане. Поэтому предлагаю на весенней сессии Милли Меджлиса рассмотреть вопросы организации конференции на тему “Гейдар Алиев и устойчива

Общенациональный лидер Гейдар Алиев сыграл исключительную роль в формировании социальной политики, проводимой в Азербайджане. Поэтому предлагаю на весенней сессии Милли Меджлиса рассмотреть вопросы организации конференции на тему “Гейдар Алиев и устойчивая социальная стратегия”.

Как передает Report, об этом заявил член парламентского комитета по труду и социальной политике Вугар Байрамов.

Председатель комитета Муса Гулиев, в свою очередь, выступил с инициативой включить проведение конференции в план работы комитета на 2023 год.