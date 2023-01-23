Депутат предложил обсудить в Милли Меджлисе ситуацию в сфере туризма

Пандемия в Азербайджане близится к концу, постепенно восстанавливается сообщение с другими странами. Предлагаю в ходе весенней сессии парламента обсудить ситуацию с сфере туризма с руководителями туристических компаний и соответствующими органами.

Пандемия в Азербайджане близится к концу, постепенно восстанавливается сообщение с другими странами. Предлагаю в ходе весенней сессии парламента обсудить ситуацию с сфере туризма с руководителями туристических компаний и соответствующими органами.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике Муса Гулиев на сегодняшнем заседании комитета.

Председатель комитета предложил обсудить на заседании вопрос внесения изменений или дополнений в закон "О туризме".