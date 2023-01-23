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Депутат предложил обсудить в Милли Меджлисе ситуацию в сфере туризма

Депутат предложил обсудить в Милли Меджлисе ситуацию в сфере туризма Пандемия в Азербайджане близится к концу, постепенно восстанавливается сообщение с другими странами. Предлагаю в ходе весенней сессии парламента обсудить ситуацию с сфере туризма с руководителями туристических компаний и соответствующими органами.
Милли Меджлис
23 января 2023 г. 11:47
Депутат предложил обсудить в Милли Меджлисе ситуацию в сфере туризма

Пандемия в Азербайджане близится к концу, постепенно восстанавливается сообщение с другими странами. Предлагаю в ходе весенней сессии парламента обсудить ситуацию с сфере туризма с руководителями туристических компаний и соответствующими органами.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике Муса Гулиев на сегодняшнем заседании комитета.

Председатель комитета предложил обсудить на заседании вопрос внесения изменений или дополнений в закон "О туризме".

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Версия на английском языке Azerbaijan Parliament may hold discussions on tourism
Версия на азербайджанском языке Milli Məclisdə turizmlə bağlı müzakirələrin keçirilməsi təklif edilib

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