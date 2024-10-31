Депутат: Положительно встречено предложение о присвоении статуса шехида погибшим саперам

Предложение о присвоении статуса шехида погибшим при разминировании получило положительный отклик.

Предложение о присвоении статуса шехида погибшим при разминировании саперам получило положительный отклик.

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией сказал председатель комитета Арзу Нагиев.

Он отметил, что для применения льгот к саперам могут быть внесены изменения в некоторые законы, для чего проведены обсуждения с рядом соответствующих ведомств.

Напомним, что во время первого чтения законопроекта в комитете депутат Сабина Салманова предложила присваивать статус шехида лицам, погибшим в ходе работ по разминированию.