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Депутат: Правовой статус Ханкенди должен быть восстановлен

Депутат: Правовой статус Ханкенди должен быть восстановлен “В любой стране трудно установить бюджет после войны. Но в Азербайджане нет этой проблемы".
Милли Меджлис
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24 декабря 2020 г. 15:38
Депутат: Правовой статус Ханкенди должен быть восстановлен
Айдын Мирзазаде

“В любой стране трудно установить бюджет после войны. Но в Азербайджане нет этой проблемы".

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем заседании парламента заявил депутат Милли Меджлиса Айдын Мирзазаде.

По его словам, необходимо восстановить правовой статус древнего города Азербайджана - Ханкенди: “Средства на военную сферу на ближайшие несколько лет должны быть специально отобраны. В Азербайджане военные, учителя и врачи должны получать высокую зарплату. Прошу уважаемого премьер-министра принять меры для снижения банками кредитных процентов”.

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Версия на азербайджанском языке Deputat: "Xankəndi şəhərinin hüquqi statusu bərpa edilməlidir"

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