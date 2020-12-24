Депутат: Правовой статус Ханкенди должен быть восстановлен

“В любой стране трудно установить бюджет после войны. Но в Азербайджане нет этой проблемы".

“В любой стране трудно установить бюджет после войны. Но в Азербайджане нет этой проблемы".

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем заседании парламента заявил депутат Милли Меджлиса Айдын Мирзазаде.

По его словам, необходимо восстановить правовой статус древнего города Азербайджана - Ханкенди: “Средства на военную сферу на ближайшие несколько лет должны быть специально отобраны. В Азербайджане военные, учителя и врачи должны получать высокую зарплату. Прошу уважаемого премьер-министра принять меры для снижения банками кредитных процентов”.