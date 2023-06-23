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Депутат: После провокации армян в Лачыне ожидалась провокация в Гедабеке

Депутат: После провокации армян в Лачыне ожидалась провокация в Гедабеке После недавней провокации на контрольно-пропускном пункте в Лачыне, провокация в Гедабеке была ожидаемой.
Милли Меджлис
23 июня 2023 г. 12:17
Депутат: После провокации армян в Лачыне ожидалась провокация в Гедабеке

После недавней провокации на контрольно-пропускном пункте в Лачыне, провокация в Гедабеке была ожидаемой.

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Милли Меджлиса Турал Гянджалиев, выступая на пленарном заседании внеочередной сессии парламента 23 июня.

По его словам, проармянские депутаты в международных организациях не отказываются от своей деятельности: "Когда мы хотели встретиться с проармянским депутатом Натали Луазо, она нас не приняла”.

Председатель Сахиба Гафарова в ответ сказала, что о нежелании депутата встречаться следовало бы сразу написать в Твиттер: “Она депутат Европейского парламента, а вы - председатель парламентского комитета по сотрудничеству Европейский Союз - Азербайджан”.

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Версия на азербайджанском языке Deputat: "Ermənilərin Laçındakı təxribatından sonra Gədəbəydəki təxribat gözlənilən idi”

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