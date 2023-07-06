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Депутат: Отсутствие торгового наименования лекарства в рецептах может привести к ряду проблем

Депутат: Отсутствие торгового наименования лекарства в рецептах может привести к ряду проблем Отсутствие торгового наименования лекарства в рецептах может привести к ряду проблем.
Милли Меджлис
6 июля 2023 г. 12:47
Депутат: Отсутствие торгового наименования лекарства в рецептах может привести к ряду проблем

Отсутствие торгового наименования лекарства в рецептах может привести к ряду проблем.

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Милли Меджлиса Рашад Махмудов во время обсуждения поправок в закон “О лекарственных средствах” на заседании внеочередной сессии парламента 6 июля.

Он отметил, что фармацевтические компании стараются закрыть свои официальные представительства в странах, где в рецептах не указывается торговое название.

Депутат подчеркнул, что сегодня в Азербайджане насчитывается до 250 официальных представительств.

"Эти представительства строго контролируют цепочку поставок лекарств. В связи с этим отсутствие в рецептах торгового наименования лекарственных средств может привести к возникновению многих проблем”, - отметил депутат.

Отметим, что согласно предлагаемой поправке к закону ”О лекарственных средствах", устанавливается требование в рецепте писать не торговое наименование лекарственного средства, а его состав.

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Версия на азербайджанском языке Deputat: "Dərmanların ticarət adının reseptlərdə yazılmaması problemlərə gətirib çıxara bilər"

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