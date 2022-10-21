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Депутат: Отправка ОБСЕ миссии в Армению ничем не обоснована

Депутат: Отправка ОБСЕ миссии в Армению ничем не обоснована "Незаконная отправка оценочной миссии ОБСЕ в Армению ничем не обоснована. Этот вопрос не был обсужден и не принято коллективного решения по данному вопросу".
Милли Меджлис
21 октября 2022 г. 12:14
Депутат: Отправка ОБСЕ миссии в Армению ничем не обоснована
Report/ Firi salim

"Незаконная отправка оценочной миссии ОБСЕ в Армению ничем не обоснована. Этот вопрос не был обсужден и не принято коллективного решения по данному вопросу".

Как сообщает Report, об этом депутат Милли Меджлиса Азай Гулиев сказал 21 октября на пленарном заседании парламента.

По его словам, этот шаг не будет иметь никакого политического влияния и служит интересам определенных сил: "Отправка оценочной миссии ОБСЕ ни при каких обстоятельствах не соответствует фундаментальным принципам данной организации".

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Версия на английском языке Parliamentarian: “There is no reason for the OSCE to send a mission to Armenia”
Версия на азербайджанском языке Deputat: “ATƏT-in Ermənistana missiya göndərməsinin heç bir əsası yoxdur"

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