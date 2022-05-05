Депутат: Открывающим рабочие места для женщин следует предоставлять налоговые льготы

"У нас зачастую возраст выхода на пенсию сравнивают с европейскими странами. Хотя в некоторых этих странах пенсионный возраст ниже, чем у нас".

"У нас зачастую возраст выхода на пенсию сравнивают с европейскими странами. Хотя в некоторых этих странах пенсионный возраст ниже, чем у нас".

Как сообщает Report, об этом депутат Милли Меджлиса Гудрет Гасангулиев сказал на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Он напомнил, что минимальный размер трудовой пенсии составляет 240 манатов: "Эту сумму следует повысить. Следует также снизить возраст выхода на пенсию женщин. В Кабинете министров в основном работают мужчины, главы исполнительных властей тоже практически все мужчины. В этом направлении также необходимы серьезные изменения. Открывающим рабочие места для женщин следует предоставлять налоговые льготы".