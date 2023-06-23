Депутат от Гедабека: Те, кто стоит за инцидентом в селе Союдлу, не смогли достичь своей цели

Грубое обращение полицейских с пожилой женщиной в селе Союдлу Гадабекского района недопустимо. Я уверена, что этому поступку будет дана правовая оценка.

Грубое обращение полицейских с пожилой женщиной в селе Союдлу Гадабекского района недопустимо. Я уверена, что этому поступку будет дана правовая оценка.

Как сообщает Report, об этом сказала депутат Милли Меджлиса от Гедабекского района Севиндж Гусейнова на пленарном заседании внеочередной сессии парламента.

Она сказала, что в настоящее время в районе проводится расследование и следует ждать результатов: "Я сожалею о произошедшем инциденте. Люди, которые растят детей на горных вершинах, имеют право жить в экологически чистой местности".

Депутат высказала свое мнение о том, как произошел инцидент: "Те, кто стоит за произошедшим в отдаленном селе, не смогли достичь своей цели. Уверена, что правоохранительные органы, а также комиссия решат эту проблему. Обращения наших жителей по поводу загрязнения окружающей среды будут своевременно удовлетворены. Я думаю, что виновные в этом инциденте понесут заслуженное наказание".

По мнению другого депутата от Гедабекского района Арзу Нагиева, в словах жителей села Союдлу правда: "Не нужно было доводить проблему до такой крайности. Некоторые силы использовали это событие в своих целях. Деятельность журналистов и других лиц должна быть изучена. На фоне произошедших в Гедабеке событий, крупная акция против государства была предотвращена, и никакой опасности нет".