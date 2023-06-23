О нас

Депутат от Гедабека: Те, кто стоит за инцидентом в селе Союдлу, не смогли достичь своей цели

Депутат от Гедабека: Те, кто стоит за инцидентом в селе Союдлу, не смогли достичь своей цели Грубое обращение полицейских с пожилой женщиной в селе Союдлу Гадабекского района недопустимо. Я уверена, что этому поступку будет дана правовая оценка.
Милли Меджлис
23 июня 2023 г. 12:10
Депутат от Гедабека: Те, кто стоит за инцидентом в селе Союдлу, не смогли достичь своей цели

Грубое обращение полицейских с пожилой женщиной в селе Союдлу Гадабекского района недопустимо. Я уверена, что этому поступку будет дана правовая оценка.

Как сообщает Report, об этом сказала депутат Милли Меджлиса от Гедабекского района Севиндж Гусейнова на пленарном заседании внеочередной сессии парламента.

Она сказала, что в настоящее время в районе проводится расследование и следует ждать результатов: "Я сожалею о произошедшем инциденте. Люди, которые растят детей на горных вершинах, имеют право жить в экологически чистой местности".

Депутат высказала свое мнение о том, как произошел инцидент: "Те, кто стоит за произошедшим в отдаленном селе, не смогли достичь своей цели. Уверена, что правоохранительные органы, а также комиссия решат эту проблему. Обращения наших жителей по поводу загрязнения окружающей среды будут своевременно удовлетворены. Я думаю, что виновные в этом инциденте понесут заслуженное наказание".

По мнению другого депутата от Гедабекского района Арзу Нагиева, в словах жителей села Союдлу правда: "Не нужно было доводить проблему до такой крайности. Некоторые силы использовали это событие в своих целях. Деятельность журналистов и других лиц должна быть изучена. На фоне произошедших в Гедабеке событий, крупная акция против государства была предотвращена, и никакой опасности нет".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Gədəbəyin deputatları: "Söyüdlü kəndindəki hadisənin arxasında dayananların niyyətləri gözlərində qaldı"

Экслюзивные новости

Посол: Молдова и Азербайджан - дружественные страны и хорошие партнеры
ФотоПосол: Молдова и Азербайджан - дружественные страны и хорошие партнеры
23 июня 2023 г. 11:00
Лачын - город, в который вернулась жизнь
ФотоЛачын - город, в который вернулась жизнь
21 июня 2023 г. 10:39
Возрождающийся к жизни Лачын - РЕПОРТАЖ
ФотоВозрождающийся к жизни Лачын - РЕПОРТАЖ
20 июня 2023 г. 09:39
Искусственный интеллект, медицинская кислородная станция, два операционных блока
ФотоИскусственный интеллект, медицинская кислородная станция, два операционных блока
17 июня 2023 г. 16:51
Замминистра: В этом году в Азербайджане зафиксировано наибольшее количество паводков за последние 57 лет
Замминистра: В этом году в Азербайджане зафиксировано наибольшее количество паводков за последние 57 лет
16 июня 2023 г. 20:08
Путешественник из Аргентины: Разрушения в Карабахе вызывают чувство глубокой печали
Путешественник из Аргентины: Разрушения в Карабахе вызывают чувство глубокой печали
14 июня 2023 г. 11:40
Ливийский блогер: Очень больно видеть все разрушения в Карабахе
Ливийский блогер: Очень больно видеть все разрушения в Карабахе
14 июня 2023 г. 10:58
Юсиф Абдуллаев: Азербайджан возрождает географический и товарный знак Агдам
Юсиф Абдуллаев: Азербайджан возрождает географический и товарный знак "Агдам"
13 июня 2023 г. 16:05
Глава Института стратегического мышления: Сотрудничество между Азербайджаном и Турцией многогранное
Глава Института стратегического мышления: Сотрудничество между Азербайджаном и Турцией многогранное
13 июня 2023 г. 11:40
Посол: Румыния готова делиться опытом с Азербайджаном в сфере ВИЭ
Посол: Румыния готова делиться опытом с Азербайджаном в сфере ВИЭ
12 июня 2023 г. 16:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi