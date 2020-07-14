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Депутат: Обстрел мирного населения с армянской стороны должен быть подвергнут серьезному осуждению

Депутат: Обстрел мирного населения с армянской стороны должен быть подвергнут серьезному осуждению Кенуль Нуруллаева: Армения в большей степени ведет себя как террористическая организация
Милли Меджлис
14 июля 2020 г. 20:13
Депутат: Обстрел мирного населения с армянской стороны должен быть подвергнут серьезному осуждению

"Обстрел пограничных деревень и нападения на мирных жителей со стороны армянских вооруженных сил в очередной раз подтверждают террористический характер захватчиков. К большому сожалению, в результате артиллерийского огня, открытого в сторону Товузского района скончалось гражданское лицо, житель деревни Агдам этого района. В то же время в деревнях Дондар Гушчу и Агдам жилые дома подвергаются целевому обстрелу. Враг стремиться к тому, чтобы подавить патриотический настрой в людях, заставить их покинуть территорию их проживания. Однако, как всегда, и в этот раз провокационные попытки врага оказались тщетными".

Как передает Report, об этом заявила депутат Милли Меджлиса Азербайджана Кенуль Нуруллаева.

"Люди не только не покидают свои дома, а наоборот выражают готовность помочь нашим военным. На самом деле, обстрел гражданского населения из тяжелого вооружения является очевидным и ярким примером армянского вандализма.  Вопреки мирным переговорам по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, противник также грубо нарушает и формат переговоров: убивает мирных жителей, не сторониться даже подвергать обстрелу группу мониторинга ОБСЕ, которая периодически ведет наблюдения за линией соприкосновения. Таким образом, Армения в большей степени ведет себя как террористическая организация.

И до этого армяне постоянно обстреливали наши населенные пункты из тяжелого вооружения. В результате, погибли наши мирные жители, среди которых были даже малолетние дети. Вследствие этих актов вандализма со стороны Армении, хозяйство населения, их имущество и инфраструктура данной области серьезно пострадали. Международному сообществу, особенно сопредседателям Минской группы ОБСЕ необходимо выразить жесткую реакцию по отношению к данному вопросу. Обстрел мирного населения Азербайджана со стороны армянских воинских подразделений должен быть подвергнут серьезному осуждению", - добавила депутат.

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Версия на английском языке Konul Nurullayeva: 'Targeting of peaceful population by Armenian troops should be strongly condemned'
Версия на азербайджанском языке Könül Nurullayeva: “Ermənistan hərbi bölmələrinin dinc əhalini hədəfə alması ciddi şəkildə qınanmalıdır”

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