О нас

Депутат: Новый законопроект "О дипломатической службе" должен распространяться и на экс-послов

Депутат: Новый законопроект "О дипломатической службе" должен распространяться и на экс-послов Привилегии, предусмотренные в новом законопроекте "О дипломатической службе", должны распространяться и на бывших послов.
Милли Меджлис
9 декабря 2024 г. 15:52
Депутат: Новый законопроект О дипломатической службе должен распространяться и на экс-послов

Привилегии, предусмотренные в новом законопроекте "О дипломатической службе", должны распространяться и на бывших послов.

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков на совместном заседании комитетов по международным отношениям и межпарламентским связям, правовой политике и государственному строительству, где обсуждался законопроект.

Депутат подчеркнул необходимость пересмотра пенсий экс-послов Азербайджана, работавших за рубежом.

"Пенсии бывших послов остаются низкими. Было бы хорошо привести их в соответствие с положениями нового закона", - сказал он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Deputat: "Diplomatik xidmət haqqında" yeni qanun layihəsi keçmiş səfirlərə də şamil olunmalıdır

Экслюзивные новости

ЦБА: Банки смогут направлять зеленые кредиты только в сферы, указанные в зеленой таксономии
ЦБА: Банки смогут направлять "зеленые кредиты" только в сферы, указанные в "зеленой таксономии"
9 декабря 2024 г. 13:37
Мохаммад Нуруннаби: Новая финансовая цель поможет странам защитить свои экономики
Мохаммад Нуруннаби: Новая финансовая цель поможет странам защитить свои экономики
9 декабря 2024 г. 13:16
Памела Гордон-Карти: Конференция в Баку поможет Сен-Мартену в борьбе за независимость от Франции и Нидерландов
Памела Гордон-Карти: Конференция в Баку поможет Сен-Мартену в борьбе за независимость от Франции и Нидерландов
6 декабря 2024 г. 12:58
Экологическое ведомство Японии: Довольны утверждением статьи 6 Парижского соглашения на COP29
Экологическое ведомство Японии: Довольны утверждением статьи 6 Парижского соглашения на COP29
5 декабря 2024 г. 16:44
ONGC Videsh заинтересована расширении сотрудничества с SOCAR в Азербайджане и за его пределами
ONGC Videsh заинтересована расширении сотрудничества с SOCAR в Азербайджане и за его пределами
5 декабря 2024 г. 12:21
Министр экологии: Казахстан в рамках СОР29 подписал более 20 документов на $4,5 млрд
Министр экологии: Казахстан в рамках СОР29 подписал более 20 документов на $4,5 млрд
5 декабря 2024 г. 10:35
Министр экологии Узбекистана: Решения COP29 станут ключевыми для экологических стратегий в мире
Министр экологии Узбекистана: Решения COP29 станут ключевыми для экологических стратегий в мире
3 декабря 2024 г. 11:01
Николай Павлов: Вступление Болгарии в Шенген открывает новые экономические перспективы для Азербайджана
Николай Павлов: Вступление Болгарии в Шенген открывает новые экономические перспективы для Азербайджана
28 ноября 2024 г. 17:19
Чемпионат мира по армрестлингу пройдет в Азербайджане в 2025 году
Чемпионат мира по армрестлингу пройдет в Азербайджане в 2025 году
28 ноября 2024 г. 13:28
Кыргызстан хочет создать СП с Азербайджаном в сферах сельского хозяйства, логистики и энергетики
Кыргызстан хочет создать СП с Азербайджаном в сферах сельского хозяйства, логистики и энергетики
22 ноября 2024 г. 17:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi