Депутат: Новый законопроект "О дипломатической службе" должен распространяться и на экс-послов

Привилегии, предусмотренные в новом законопроекте "О дипломатической службе", должны распространяться и на бывших послов.
Как сообщает Report, об этом заявил депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков на совместном заседании комитетов по международным отношениям и межпарламентским связям, правовой политике и государственному строительству, где обсуждался законопроект.
Депутат подчеркнул необходимость пересмотра пенсий экс-послов Азербайджана, работавших за рубежом.
"Пенсии бывших послов остаются низкими. Было бы хорошо привести их в соответствие с положениями нового закона", - сказал он.