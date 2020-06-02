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Депутат: Неправильно представлять нефть в качестве проблемы для экономики

Депутат: Неправильно считать нефть как проблему для экономики

Неправильно представлять нефть в качестве проблемы для экономики Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству заявил председатель комитета Таир Миркишили.

По его словам, нефть - это просто вызов:

"Конечно, нефть всегда играла очень большую роль в развитии экономики Азербайджана. Целью проводимых сегодня реформ является развитие ненефтяного сектора, минимизация воздействия цен на нефть в госбюджете".

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