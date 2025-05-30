Депутат: Необходимо подготовить комплексный статистический анализ о положении женщин на рынке труда

Необходимо подготовить комплексный статистический анализ о положении женщин на рынке труда.

Необходимо подготовить комплексный статистический анализ о положении женщин на рынке труда.

Как сообщает Report, с таким предложением депутат Али Масимли выступил на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

По словам депутата, очевидно, что представленная статистика носит маневренный характер:

"Если провести опрос на местах, выяснится, что большинство людей безработные. 10 процентов из них привлекаются к самозанятости. И лишь очень малой части выплачиваются страховые взносы. В некоторых семьях все безработные. Необходимо предпринять шаги для устранения этой проблемы. Потому что в нынешних реалиях один работающий человек не может обеспечить всю семью. Поэтому необходимо расширять возможности для трудоустройства женщин и привлекать их к трудовой деятельности".