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Депутат: Необходимо подготовить комплексный статистический анализ о положении женщин на рынке труда

Депутат: Необходимо подготовить комплексный статистический анализ о положении женщин на рынке труда Необходимо подготовить комплексный статистический анализ о положении женщин на рынке труда.
Милли Меджлис
30 мая 2025 г. 12:46
Депутат: Необходимо подготовить комплексный статистический анализ о положении женщин на рынке труда

Необходимо подготовить комплексный статистический анализ о положении женщин на рынке труда.

Как сообщает Report, с таким предложением депутат Али Масимли выступил на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

По словам депутата, очевидно, что представленная статистика носит маневренный характер:

"Если провести опрос на местах, выяснится, что большинство людей безработные. 10 процентов из них привлекаются к самозанятости. И лишь очень малой части выплачиваются страховые взносы. В некоторых семьях все безработные. Необходимо предпринять шаги для устранения этой проблемы. Потому что в нынешних реалиях один работающий человек не может обеспечить всю семью. Поэтому необходимо расширять возможности для трудоустройства женщин и привлекать их к трудовой деятельности".

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Версия на азербайджанском языке Deputat: Əmək bazarında qadınların vəziyyəti ilə bağlı hərtərəfli statistik məlumatlar hazırlanmalıdır

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