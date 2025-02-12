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Депутат: Необходимо определить сферы специализации для жителей освобожденных территорий

Депутат: Необходимо определить сферы специализации для жителей освобожденных территорий Необходимо определить сферы специализации для жителей, возвращающихся на освобожденные территории.
Милли Меджлис
12 февраля 2025 г. 15:15
Депутат: Необходимо определить сферы специализации для жителей освобожденных территорий

Необходимо определить сферы специализации для жителей, возвращающихся на освобожденные территории.

Как сообщает Report, об этом заявил член парламентского Комитета по науке и образованию Джейхун Мамедов на сегодняшнем заседании комитета в ходе обсуждения поправок в законы "Об образовании" и "О профессиональном образовании".

По его словам, в настоящее время нарушен баланс между высшим и профессиональным образованием.

"Сегодня необходимо тщательно изучить, в каких сферах требуются специалисты. В освобожденных районах уже созданы два крупных индустриальных парка. Нам следует сосредоточить внимание на подготовке кадров именно в тех областях, где есть наибольшая потребность", – отметил Мамедов.

Он подчеркнул, что заселение освобожденных территорий будет продолжаться, и в ближайшие годы на первый план выйдет вопрос их трудоустройства жителей. В связи с этим уже сейчас необходимо изучить, в каких направлениях им следует пройти профессиональную подготовку.


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Версия на азербайджанском языке Deputat: Azad edilən ərazilərə qayıdacaq şəxslərin ixtisaslaşacağı sahələr müəyyənləşdirilməlidir

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