Депутат: Необходимо определить сферы специализации для жителей освобожденных территорий

Необходимо определить сферы специализации для жителей, возвращающихся на освобожденные территории.

Необходимо определить сферы специализации для жителей, возвращающихся на освобожденные территории.

Как сообщает Report, об этом заявил член парламентского Комитета по науке и образованию Джейхун Мамедов на сегодняшнем заседании комитета в ходе обсуждения поправок в законы "Об образовании" и "О профессиональном образовании".

По его словам, в настоящее время нарушен баланс между высшим и профессиональным образованием.

"Сегодня необходимо тщательно изучить, в каких сферах требуются специалисты. В освобожденных районах уже созданы два крупных индустриальных парка. Нам следует сосредоточить внимание на подготовке кадров именно в тех областях, где есть наибольшая потребность", – отметил Мамедов.

Он подчеркнул, что заселение освобожденных территорий будет продолжаться, и в ближайшие годы на первый план выйдет вопрос их трудоустройства жителей. В связи с этим уже сейчас необходимо изучить, в каких направлениях им следует пройти профессиональную подготовку.



