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Депутат: Необходимо обеспечить безопасность азербайджанских дипломатов за рубежом

Депутат: Необходимо обеспечить безопасность азербайджанских дипломатов за рубежом Депутат Фариз Исмаилзаде выступил в Милли Меджлисе с предложением об обеспечении безопасности азербайджанских дипломатов за рубежом.
Милли Меджлис
20 декабря 2024 г. 13:17
Депутат: Необходимо обеспечить безопасность азербайджанских дипломатов за рубежом

Депутат Фариз Исмаилзаде выступил в Милли Меджлисе с предложением об обеспечении безопасности азербайджанских дипломатов за рубежом.

Как сообщает Report, предложение было озвучено в ходе обсуждения законопроекта "О дипломатической службе" во втором чтении на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Парламентарий отметил, что после победы Азербайджана в Отечественной войне в регионе возникли новые риски:

"Возникла необходимость в защите цифровой безопасности нашей страны. Важно активно продвигать возвращение в Карабах и работы по его реконструкции. Наши послы должны сосредоточиться на укреплении новых торговых связей. Поэтому я предлагаю добавить в закон статьи, касающиеся обеспечения безопасности наших дипломатов, а также правил использования интернет-ресурсов".

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Версия на азербайджанском языке Deputat: Azərbaycanın xarici ölkələrdəki diplomatlarının təhlükəsizliyi təmin edilməlidir

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