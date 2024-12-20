Депутат: Необходимо обеспечить безопасность азербайджанских дипломатов за рубежом

Депутат Фариз Исмаилзаде выступил в Милли Меджлисе с предложением об обеспечении безопасности азербайджанских дипломатов за рубежом.

Депутат Фариз Исмаилзаде выступил в Милли Меджлисе с предложением об обеспечении безопасности азербайджанских дипломатов за рубежом.

Как сообщает Report, предложение было озвучено в ходе обсуждения законопроекта "О дипломатической службе" во втором чтении на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Парламентарий отметил, что после победы Азербайджана в Отечественной войне в регионе возникли новые риски:

"Возникла необходимость в защите цифровой безопасности нашей страны. Важно активно продвигать возвращение в Карабах и работы по его реконструкции. Наши послы должны сосредоточиться на укреплении новых торговых связей. Поэтому я предлагаю добавить в закон статьи, касающиеся обеспечения безопасности наших дипломатов, а также правил использования интернет-ресурсов".