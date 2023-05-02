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Депутат: Некоторые строительные компании занимаются мошенничеством

Депутат: Некоторые строительные компании занимаются мошенничеством "Мы гордимся тем, что в нашей стране на высоком уровне продолжаются строительные работы. Но, к сожалению, все еще существуют строительные компании, занимающиеся мошенничеством. Они обманывают граждан".
Милли Меджлис
2 мая 2023 г. 12:07
Депутат: Некоторые строительные компании занимаются мошенничеством

"Мы гордимся тем, что в нашей стране на высоком уровне продолжаются строительные работы. Но, к сожалению, все еще существуют строительные компании, занимающиеся мошенничеством. Они обманывают граждан".

Как сообщает Report, об этом депутат Руфат Гулиев сказал на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

По его словам, одной из таких компаний является ООО Bakı İnşaat: "К нам поступили официальные письма по поводу деятельности данной строительной компании. Они взяли деньги у граждан и вот уже 4-5 месяцев не выполняют взятые на себя обязательства. Мой помощник неоднократно пытался связаться с руководством данной компании, однако на звонки они не отвечают. Против таких компаний должны быть приняты должные меры".

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Версия на азербайджанском языке Deputat: “Bəzi tikinti şirkətləri fırıldaqçılıqla məşğul olurlar”

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