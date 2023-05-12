Депутат: Некоторые силы пытаются исказить азербайджано-турецкие отношения

11:44 Существуют силы, которые пытаются злоупотребить азербайджано-турецкими отношениями. Как сообщает Report, об этом сказал депутат Милли Меджлиса Эльнур Аллахвердиев на пленарном заседании парламента. Он напомнил, что граждане Азербайджана также вни

Существуют силы, которые пытаются исказить азербайджано-турецкие отношения.

Как сообщает Report, об этом сказал депутат Милли Меджлиса Азербайджана Эльнур Аллахвердиев на пленарном заседании парламента.

Он напомнил, что граждане Азербайджана также внимательно следят за выборами, которые пройдут в Турции 14 мая: "Независимо от результатов этих выборов, Турция и Азербайджан являются стратегическими партнерами и братскими государствами. Но, к сожалению, есть силы, которые пытаются использовать эти искренние отношения в своих целях, а в настоящее время в предвыборных целях".

"В эти дни кандидат от оппозиции в Турции заявил, что в Азербайджане взимается высокий налог с грузовиков, следующих из Турции, но в то же время этот налог не требуется с грузовиков какой-либо другой страны. Конечно, это неверная информация, и лидер оппозиции недостаточно информирован в этом вопросе. Кроме того, как проект Шелкового пути, предложенный лидером оппозиции, может объединить тюркские государства, в то время как Азербайджан и Казахстан в него не включены? Основная часть дороги проходит по территории Ирана, который открыто помогает нашему врагу Армении. В Турции около 200 тыс. водителей грузовиков, и в данном случае заявление лидера оппозиции рассчитано на то, чтобы получить их голоса", - сказал депутат.