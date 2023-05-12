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Депутат: Некоторые силы пытаются исказить азербайджано-турецкие отношения

Депутат: Некоторые силы пытаются исказить азербайджано-турецкие отношения 11:44 Существуют силы, которые пытаются злоупотребить азербайджано-турецкими отношениями. Как сообщает Report, об этом сказал депутат Милли Меджлиса Эльнур Аллахвердиев на пленарном заседании парламента. Он напомнил, что граждане Азербайджана также вни
Милли Меджлис
12 мая 2023 г. 12:12
Депутат: Некоторые силы пытаются исказить азербайджано-турецкие отношения

Существуют силы, которые пытаются исказить азербайджано-турецкие отношения.

Как сообщает Report, об этом сказал депутат Милли Меджлиса Азербайджана Эльнур Аллахвердиев на пленарном заседании парламента.

Он напомнил, что граждане Азербайджана также внимательно следят за выборами, которые пройдут в Турции 14 мая: "Независимо от результатов этих выборов, Турция и Азербайджан являются стратегическими партнерами и братскими государствами. Но, к сожалению, есть силы, которые пытаются использовать эти искренние отношения в своих целях, а в настоящее время в предвыборных целях".

"В эти дни кандидат от оппозиции в Турции заявил, что в Азербайджане взимается высокий налог с грузовиков, следующих из Турции, но в то же время этот налог не требуется с грузовиков какой-либо другой страны. Конечно, это неверная информация, и лидер оппозиции недостаточно информирован в этом вопросе. Кроме того, как проект Шелкового пути, предложенный лидером оппозиции, может объединить тюркские государства, в то время как Азербайджан и Казахстан в него не включены? Основная часть дороги проходит по территории Ирана, который открыто помогает нашему врагу Армении. В Турции около 200 тыс. водителей грузовиков, и в данном случае заявление лидера оппозиции рассчитано на то, чтобы получить их голоса", - сказал депутат.

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Версия на азербайджанском языке Deputat: “Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərindən yanlış istifadə etməyə çalışan qüvvələr var”

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