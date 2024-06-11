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Депутат: Некоторые граждане могут воспринять запрет на браки между кузенами как нарушение своих прав

Депутат: Некоторые граждане могут воспринять запрет на браки между кузенами как нарушение своих прав Депутат Милли Меджлиса Рашад Махмудов считает, что полный запрет родственных браков в Азербайджане может привести к ряду негативных последствий.  
Милли Меджлис
11 июня 2024 г. 15:04
Депутат: Некоторые граждане могут воспринять запрет на браки между кузенами как нарушение своих прав

Депутат Милли Меджлиса Рашад Махмудов считает, что полный запрет родственных браков в Азербайджане может привести к ряду негативных последствий.

Как сообщает Report, об этом Махмудов заявил на сегодняшнем заседании парламентского комитета по вопросам семьи, женщин и детей.

По его словам, некоторые граждане также могут воспринять запрет на браки между кузенами, который предлагают добавить в Семейный кодекс, как нарушение своих прав и свобод, неуважение к традициям, национальным ценностям.

“Запрет таких браков может вызвать вопросы, проблемы, возможно, на уровне международного права. Считаю, что просвещение людей было бы более эффективным в борьбе с данной практикой. В противном случае число противников поправок будет расти, они будут искать альтернативные пути для заключения родственных браков", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Deputat: Qohum evliliklərini qadağan etmək beynəlxalq hüquq səviyyəsində problemlər yarada bilər

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