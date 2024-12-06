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Депутат назвала целесообразным увеличение числа членов комиссий по делам несовершеннолетних

Депутат назвала целесообразным увеличение числа членов комиссий по делам несовершеннолетних Депутат Милли Меджлиса Тамам Джафарова назвала целесообразным увеличение числа членов комиссий по борьбе с проблемами несовершеннолетних.
Милли Меджлис
6 декабря 2024 г. 15:04
Депутат назвала целесообразным увеличение числа членов комиссий по делам несовершеннолетних

Депутат Милли Меджлиса Тамам Джафарова назвала целесообразным увеличение числа членов комиссий по борьбе с проблемами несовершеннолетних.

Как сообщает Report, об этом она сказала на сегодняшнем заседании парламентского комитета по вопросам семьи, женщин и детей.

По словам Джафаровой, увеличение штатной численности комиссий по делам и защите прав несовершеннолетних, а также контроль за их деятельностью поможет устранить недостатки в этой сфере.

Напомним, что согласно предлагаемым поправкам в закон "Об утверждении положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав", комиссии будут создаваться при соответствующих органах исполнительной власти в составе 9-11 человек.

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Версия на азербайджанском языке Deputat: İki komissiya üzvü ilə yetkinlik yaşına çatmayanların problemlərini həll etmək çətindir

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