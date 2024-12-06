Депутат назвала целесообразным увеличение числа членов комиссий по делам несовершеннолетних

Депутат Милли Меджлиса Тамам Джафарова назвала целесообразным увеличение числа членов комиссий по борьбе с проблемами несовершеннолетних.

Депутат Милли Меджлиса Тамам Джафарова назвала целесообразным увеличение числа членов комиссий по борьбе с проблемами несовершеннолетних.

Как сообщает Report, об этом она сказала на сегодняшнем заседании парламентского комитета по вопросам семьи, женщин и детей.

По словам Джафаровой, увеличение штатной численности комиссий по делам и защите прав несовершеннолетних, а также контроль за их деятельностью поможет устранить недостатки в этой сфере.

Напомним, что согласно предлагаемым поправкам в закон "Об утверждении положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав", комиссии будут создаваться при соответствующих органах исполнительной власти в составе 9-11 человек.