Обнародована основная цель разработки Кодекса конкуренции в Азербайджане

Первоначальный вариант Кодекса конкуренции был разработан с целью создания определенной стабильности на внутреннем рынке Азербайджана, устранения недобросовестной конкуренции и создания равных условий для участников рынка.

Первоначальный вариант Кодекса конкуренции был разработан с целью создания определенной стабильности на внутреннем рынке Азербайджана, устранения недобросовестной конкуренции и создания равных условий для участников рынка.

Об это Report сказал член парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Вахид Ахмедов.

Ахмедов подчеркнул, что Кодекс конкуренции был подготовлен под руководством членов правительства, включая министра экономики Микаила Джаббарова: "Я был в курсе подготовки документа, но не знал, готов ли он. Позже я узнал, что документ был передан на согласование в министерства финансов и юстиции".

Депутат отметил, что первоначальный вариант Кодекса конкуренции подготовлен на основе комплексного подхода: "Язык законопроекта ясен, в нем нет сложных предложений. Благодарю министра экономики Микаила Джаббарова за активное участие в разработке такого закона. Считаю, что очень важно обеспечить свободную конкуренцию".