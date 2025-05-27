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Депутат назвал нецелесообразным полный запрет на деятельность врачей, не прошедших сертификацию

Депутат назвал нецелесообразным полный запрет на деятельность врачей, не прошедших сертификацию Депутат назвал нецелесообразным полный запрет на деятельность врачей, не прошедших сертификацию
Милли Меджлис
27 мая 2025 г. 13:28
Депутат назвал нецелесообразным полный запрет на деятельность врачей, не прошедших сертификацию

Депутат Милли Меджлиса Рашад Махмудов назвал нецелесообразным полный запрет на медицинскую деятельность врачей, не прошедших сертификацию.

Как передает Report, с таким заявлением парламентарий выступил на сегодняшнем заседании комитета по здравоохранению Милли Меджлиса.

Махмудов призвал ввести в ближайшем будущем соответствующие поправки в законодательство, регулирующее данный вопрос.

"Представьте, что врач, который до сих пор провел 500 операций на сердце, отстраняется от работы из-за того, что не прошел сертификацию. Но как в таком случае должно обеспечиваться открытие новых штатных единиц в медучреждениях?", - задался вопросом Рашад Махмудов.

Парламентарий также обратил внимание на еще одну проблему - в регионах есть врачи, которые годами не работают по своей специальности. "Например, по специальности человек кардиолог, но его направили в другую область медицины, где в докторах была большая нужда. А теперь мы вдруг сертифицируем этого врача по кардиологии. Важно учитывать такие нюансы", - подчеркнул он.

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Версия на азербайджанском языке Rəşad Mahmudov: Sertifikasiyadan kəsilən həkimlərin fəaliyyətinin tamamilə dayandırılması düzgün deyil

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