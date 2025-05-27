Депутат назвал нецелесообразным полный запрет на деятельность врачей, не прошедших сертификацию

Депутат Милли Меджлиса Рашад Махмудов назвал нецелесообразным полный запрет на медицинскую деятельность врачей, не прошедших сертификацию.
Как передает Report, с таким заявлением парламентарий выступил на сегодняшнем заседании комитета по здравоохранению Милли Меджлиса.
Махмудов призвал ввести в ближайшем будущем соответствующие поправки в законодательство, регулирующее данный вопрос.
"Представьте, что врач, который до сих пор провел 500 операций на сердце, отстраняется от работы из-за того, что не прошел сертификацию. Но как в таком случае должно обеспечиваться открытие новых штатных единиц в медучреждениях?", - задался вопросом Рашад Махмудов.
Парламентарий также обратил внимание на еще одну проблему - в регионах есть врачи, которые годами не работают по своей специальности. "Например, по специальности человек кардиолог, но его направили в другую область медицины, где в докторах была большая нужда. А теперь мы вдруг сертифицируем этого врача по кардиологии. Важно учитывать такие нюансы", - подчеркнул он.