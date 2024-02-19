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Депутат: Налог на прибыль муниципалитетов в 200 манатов - смешная цифра

Депутат: Налог на прибыль муниципалитетов в 200 манатов - смешная цифра
Милли Меджлис
19 февраля 2024 г. 13:52
Депутат: Налог на прибыль муниципалитетов в 200 манатов - смешная цифра

За 9 месяцев 2023 года налог на прибыль муниципалитетов составил всего лишь 200 манатов.

Как сообщает Report, об этом член комитета Милли Меджлиса по региональным вопросам Кямран Байрамов сказал в ходе обсуждения годового отчета органа, осуществляющего административный контроль за деятельностью муниципалитетов.

По его словам, это "смешная" цифра на фоне содержащейся в отчете информации о создании муниципалитетами производственных площадок за счет государственных субвенций.

"Полагаю, что было создано несколько предприятий. Но, по всей видимости, они нерентабельны, раз не могут платить налог на прибыль. Всего 200 манатов - это смешная цифра", - сказал Байрамов.

Парламентарий считает, что муниципалитеты должны направлять госсредства, полученные в рамках субвенций, на прибыльные проекты, а не на "закладку парков и благоустройство кладбищ".

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