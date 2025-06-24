Депутат: На повышение пенсий и пособий в 2025 году будет выделено 1,4 млрд манатов

В Азербайджане будут увеличены социальные пособия и пенсии

На следующей неделе в Азербайджане будут увеличены социальные пособия и пенсии.

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Вугар Байрамов на пленарном заседании внеочередной сессии парламента.

По его словам, повышение коснётся 1,1 млн граждан и является частью проводимой работы по дальнейшему укреплению системы социального обеспечения в стране:

"Новый социальный пакет, охватывающий 3 млн граждан, реализуется за счет повышения пенсий для 1,1 млн человек, а также заработной платы более 700 тыс. граждан в связи с увеличением минимальной зарплаты, социальных пособий и пенсий", - отметил Байрамов.

Он добавил, что с учетом новых повышений с начала 2018 года минимальная зарплата выросла в 3,1 раза, а минимальная пенсия — почти втрое.

"В период с 2018 по 2024 год пособия и пенсионные выплаты увеличивались в 5 раз. Эта динамика сохранится и в текущем году. На повышение в 2025 году дополнительно будет выделено 1,4 млрд манатов. Это означает, что только с 2020 года на реализацию социальных пакетов, утверждённых распоряжениями Президента Азербайджана, выделено дополнительно 8,5 млрд манатов», — подчеркнул депутат.