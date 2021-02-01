Депутат: Мы должны срочно ликвидировать Тарифный совет

"Нельзя было бросать тень на проделанную президентом работу"

"В Азербайджане существует призрак и это Тарифный совет. Никто не знает, кто там есть".

Как передает Report, об этом на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса сказал депутат Тахир Керимли.

"Неожиданно цены повышают, и никто не объясняет народу. Все взваливается на плечи депутата. По какому праву Тарифный совет ухудшает благосостояние людей? Мне кажется, мы срочно должны ликвидировать Тарифный совет. Мы даже не знаем, когда ожидать подорожания. Нельзя было бросать тень на проделанную президентом работу", - сказал депутат.