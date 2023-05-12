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Депутат: Мы должны призвать европейские страны показать Франции ее место

Депутат: Мы должны призвать европейские страны показать Франции ее место "Мы должны призвать европейские страны показать Франции ее место".
Милли Меджлис
12 мая 2023 г. 11:22
Депутат: Мы должны призвать европейские страны показать Франции ее место

"Мы должны призвать европейские страны показать Франции ее место".

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Милли Меджлиса Эльшад Мирбашир во время выступления на пленарном заседании парламента.

"В то время, когда мирная повестка, предложенная Азербайджаном, стала актуальна, Франция, используя все средства для участия в процессах, занимая позицию против нашей страны. Конечно, это представляет серьезную угрозу не только для Азербайджана, но и для безопасности региона Южного Кавказа в целом.

Кроме того, в последнее время Франция демонстрирует намерение назначить нового военного атташе в свое посольство в Армении, основной деятельностью которого будет обеспечение Армении современным французским оружием. В этом случае возникает вопрос, какова цель Франции? Ее позиция, которая полностью противоречит позиции ЕС, является явным признаком лицемерия. Ведь подход Европейского Союза заключается в том, чтобы применять ограничения на поставку оружия как в бывшие, так и в нынешние зоны конфликта. Но Франция отчетливо выражает свою заинтересованность в вооружении Армении, ставя под сомнение территориальную целостность нашей страны", - добавил Э.Мирбашир.

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Версия на азербайджанском языке Deputat: “Avropa ölkələrinə çağırış etməliyik ki, Fransaya öz yerini göstərsinlər”

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