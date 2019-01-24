Депутат ММ возразил против использования слова "куррикулум"

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Депутат Агаджан Абыев возразил против использования слова "куррикулум".

Как сообщает Report, на заседании парламентского комитета по вопросам науки и образования А.Абыев сказал, что произносить это слово сложно: "Я не понимаю, откуда взяли слово "куррикулум"? Даже мы до конца не понимаем этого слова, не можем правильно произносить. Откуда знать его простым людям? Это хаос, "шум"... Уважаемые педагоги, прошу вас, не приносите это слово в наш язык".