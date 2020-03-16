Депутат: Министерства перекладывают полномочия друг на друга

"Существуют большие проблемы с определением инвалидности".

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем заседании парламентского комитета по труду и социальной политике заявил депутат Ильхам Мамедов.

Он предложил провести общественные слушания по процедуре определения инвалидности с участием министерств здравоохранения и труда и социальной защиты населения: "В связи с данным вопросом возникли проблемы, а все потому, что обе структуры перекладывают полномочия друг на друга. Вопрос должен найти свое решение".

В ответ на предложение депутата председатель комитета отметил, что правительству известно о данной проблеме: "Мы можем вернуться к рассмотрению данного вопроса в ходе осенней сессии".