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Депутат: Министерства перекладывают полномочия друг на друга

Депутат: Министерства перекладывают полномочия друг на друга

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"Существуют большие проблемы с определением инвалидности". 

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем заседании парламентского комитета по труду и социальной политике заявил депутат Ильхам Мамедов. 

Он предложил провести общественные слушания по процедуре определения инвалидности с участием министерств здравоохранения и труда и социальной защиты населения: "В связи с данным вопросом возникли проблемы, а все потому, что обе структуры перекладывают полномочия друг на друга. Вопрос должен найти свое решение". 

В ответ на предложение депутата председатель комитета отметил, что правительству известно о данной проблеме: "Мы можем вернуться к рассмотрению данного вопроса в ходе осенней сессии".

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