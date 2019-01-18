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    Депутат Милли Меджлиса выступил против нового законопроекта о трансплантации

    В 2009 году этот закон получил экспертную оценку специалистов примерно из 20 стран

    Баку. 18 января. REPORT.AZ/ "В Азербайджане закон "О трансплантации человеческих органов и (или) тканей" был принят в 1999 году. В 2009 году этот закон получил экспертную оценку специалистов примерно из 20 стран, в том числе из европейских стран".

    Об этом на сегодняшнем заседании парламентского комитета по вопросам здравоохранению заявил депутат Рашад Махмудов.

    Рашад Махмудов отметил, что могут быть вновь обсуждены поправки и дополнения в действующий закон "О трансплантации человеческих органов и (или) тканей" .

    Депутат также выразил обеспокоенность по поводу сердечно-сосудистых заболеваний: "Смертность от этих заболеваний  на первом месте. С введением обязательного медицинского страхования мы можем добиться значительных успехов в этой области".

    Напомним, что председатель комитета Ахлиман Амирасланов заявил о разработке нового законопроекта "О донорстве и трансплантации человеческих органов".

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